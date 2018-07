¡El club de la Premier League que ficharía a Yerry Mina!

Jair Mina, representante y tío de Yerry Mina, se pronunció al futuro que tendría el defensor colombiano asegurando que la primera opción es continuar en el Barcelona, pero que también tiene ofertas de la Premier League.

El Barcelona se pronuncia al futuro de Yerry Mina

''Esperamos tener una conversación amena como siempre lo hemos tenido con el Barcelona. El jugador está tranquilo y vamos a tratar de que sea lo mejor para él, considerando que lo que más quiere es jugar'', explicó el agente del cafetero para Marca.

''Yerry quiere jugar al fútbol, no me ha dicho ningún equipo en particular, pero vamos a tratar de que sea en un club donde se sienta bien y dónde tenga la posibilidad de jugar, ese tema lo estaríamos definiendo, pero no podemos ignorar que el jugador tiene un contrato amplio aún con Barcelona'', añadió Jair Mina.

Asimismo, el representante confesó que existen ofertas del fútbol inglés. ''Si ha habido ofertas formales de varios equipos por Yerry, de muchos países, oficialmente conozco la del Everton'', señaló.



''Vale la pena aclarar que yo he remitido que se hable con el agente del Barcelona, que ellos tomen nota y después en su momento lo miraremos. Yo siempre le digo a Yerry que para ser grande, hay que medirse con grandes, por eso está en el Barcelona'', manifestó.

Por último, Jair Mina dijo que el colombiano se siente con más confianza luego de disputar el Mundial de Rusia.

''El crecimiento y el rendimiento dependen de la confianza. Ya para Yerry es mucho más importante jugar, apenas han sido tres partidos con la Selección que le han devuelto la confianza, se ha encontrado consigo mismo. Esperemos que donde esté, ojalá sea en el Barcelona, él tenga más confianza'', cerró.