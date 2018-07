Palabras sinceras de Fábregas para convencer a Hazard quedarse en el Chelsea

El centrocampista español que milita en el Chelsea, Cesc Fàbregas compareció en conferencia de prensa en donde reveló que le había pedido a Eden Hazard quedarse en el plantel ante la posibilidad de su marcha al Real Madrid.

"No quiero mentir. Hablé con él. Creo que es nuestro mejor jugador", inicia comentando el futbolista.

Fábregas sabe que para ser los fuertes en Europa el "Chelsea necesita mantener a nuestros mejores jugadores", razón por la que no le gustaría ver a su compañero cambiar la camiseta.

"Somos un club de primer nivel, queremos serlo, queremos ganar cosas y para eso necesitamos mantener a nuestros mejores jugadores. Eden es uno de ellos. Sabe que todos lo aman aquí, los seguidores, el club, los jugadores y lo necesitamos, él lo sabe", siguió.

Y agrega que "no sé exactamente que piensa él. A todos nos gusta jugar con él, especialmente yo. Espero que el club y Eden decidan. Pero para nosotros, es nuevo jugador más importante y queremos que se quede".

El diario inglés The Sun, adelantó que el Real Madrid puso 125 millones de euros sobre la mesa. Pero el problema radica en que el Chelsea no está dispuesto a soltarlo por menos de 200 millones, cantidad que la entidad merengue no está dispuesta a gastar.