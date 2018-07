Yerry Mina: "Si no me quieren, tendré que buscar la mejor salida"

Yerry Mina sabe que no puede estar perdiendo el tiempo en un club donde no le aprecian, por ello, si Ernesto Valverde no lo quiere en el Barcelona, él decidirá salir.

El defensor colombiano, el mejor de su país en el Mundial de Rusia 2018 brindó una entrevista a Diario Marca donde reveló todo.

Primero comenzó hablando sobre lo que le faltó a Colombia en el Mundial. "Un poco más de fortuna. Tampoco nos ayudaron algunos arbitrajes, pese a que eso no debe ser excusa. Lo importante es que el grupo es una familia y si seguimos trabajando bien, conseguiremos darle una alegría a nuestro país pronto", dijo.

¿Dónde se ve jugando esta nueva temporada?, le consultaron. "Tengo contrato con el Barça y quiero triunfar allí. Por ahora, han llegado propuestas por mí, pero de momento quiero apurar mis vacaciones y luego ya veremos. Si no me quieren, tendré que buscar la mejor salida, pero recuerdo que mi intención es triunfar en el Barça porque es el mejor equipo del mundo", dijo.