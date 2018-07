La imponente respuesta de Zlatan que le está dando la vuelta al mundo

Luego de la victoria 3-1 de Los Ángeles Galaxy ante Filadelfia, el atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, fiel a su estilo volvió a sorprender con sus declaraciones, que como es costumbre no tardan en darle la vuelta al mundo.

El ariete se despidió con un anotación y asistencia del juego, pero su nombre no empezó a hacer eco, sino hasta después de la entrevista que brindó a los medios de comunicación cuando un periodista le consultó sobre su rendimiento en la MLS.

Te puede interesar: Fichajes; la cifra descomunal que pide el Chelsea por Hazard

"¿Cómo he cambiado en la MLS? No sé si la he cambiado, sólo hago mi trabajo. Tienen suerte de que no viniera hace 10 años, porque hoy sería el presidente", soltó Ibrahimovic, muy seguro de sí.

Obviamente su respuesta generó risas al instante, pues no es la primera vez que el exManchester United de 36 años suelta de su boca frases bastante peculiares.