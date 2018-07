Keylor Navas, con tres ofertas ante la posible llegada de Courtois al Madrid

Esta semana será vista como días cruciales para el guardameta tico Keylor Navas ya que el Real Madrid parece que no dejará ir la opción de fichar Thibaut Courtois a toda costa.

Esto indica que el arquero de 31 años podría no ser titular, tal y como pasó cuando llegó al Madrid siendo Iker Casilla el mandamás bajo los tres palos. Esa es una realidad que no puede esconderse. Se habla de una rotación en la portería, pero es claro que no pasará.

Ante ello, Navas quien ha dicho que quiere seguir en el equipo hasta su retiro sabe que ante cualquier circunstancia tiene las puertas abiertas en tres clubes diferentes, y una de ellas acapara su atención.

Según informa la plataforma de Don Balón el exLevante y mundialista con Costa Rica gusta al Chelsea (para suplir a Thibaut) , Milan (ante posible salida de Donnarumma en caso de que se marche al Chelsea) y en la Roma (por Alisson). Esta última es la que más gusta al jugador que tendría la vía libre para ser titular.

Pese a ello el tico cree en su potencial y no se raja. Sus 11 títulos en cuatro años, entre ellos tres UEFA Champions League son evidencia de ello.