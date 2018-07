Real Madrid presume a Cristiano Ronaldo por el premio The Best

El bombazo del verano fue portagonizado por Cristiano Ronaldo al fichar por la Juventus de Turín luego de pertenecer por nueve años al Real Madrid.

Y luego de la salida de Ronaldo del Madrid, el equipo español dejó de seguir en sus redes sociales al crack luso, señal que demuestra que no salió de la mejor forma del equipo español.

DEBES VER: Los grandes candidatos que se quedaron fuera del The Best de la FIFA

Ahora en su cuenta oficial de Twitter el Real Madrid presumió a su ex crack Cristiano Ronaldo dentro de sus jugadores por estar nominado al premio The Best.

También el Real Madrid puso en su posteo a Luka Modric, Raphael Varane y su ex técnico Zinedine Zidane.