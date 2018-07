Theo Hernández podría dejar Real Madrid para recalar en la Juventus

La Juventus de Massimiliano Allegri no deja de pensar cómo reforzar su plantel a costillas del Real Madrid, el flamante tricampeón de Champions League.

Leer más: Real Madrid buscaría el fichaje de Christian Pulisic



Los italianos, que ya se quedaron con Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más destacados del momento pese a su avanzada edad, podría tener más compañía madridista en Turín.

En esta oportunidad, el sitio Marca publicó una nueva noticia vinculando a ambas instituciones, una vez más. Primero fue Cristiano... ¿ahora es Theo Hernández?



El medio señaló que, ante la falta de minutos que tiene el defensor en la institución de España, la Juventus estaría siguiendo de cerca la situación del jugador. Cabe recordar que, desde hace un tiempo, el Real Madrid le estaría buscando club al francés.

MIENTRAS MADRID TIENE SALIDAS ¡BARCELONA METE MIEDO!



La Vecchia Signora, según trascendió, estaría negociando para lograr una cesión y así quitarle a un segundo jugador al elenco merengue.

Eso sí, la Juve tiene competencia, pues, el hecho que Real Madrid no cuente con él, no significa que no sea un jugador con muchas 'novias'; la Real Sociedad también ha tocado a la puerta de Florentino Pérez.