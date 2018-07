Dani Carvajal: "Keylor es un portero que me encanta"

La posible llega de Thibaut Courtois al marco del Real Madrid ha generado los rumores de que Keylor Navas pueda salir del equipo merengue.

El lateral derecho del Madrid, Dani Carvajal, en una entrevista a Bein Sports dijo que Navas "es un portero que me encanta".



“Me parece un portero muy seguro que debajo de los tres palos parece un gato por lo hábil que es y los balones que saca", agregó "Carva".



En cuanto al posible fichaje de Courtois el lateral aseguró: "Estar en el Real Madrid es un nivel de exigencia superior a cualquier otro club, nuestros seguidores son muy exigentes".



Para el español nadie puede discutir a Keylor Navas y mencionó que no solo es ídolo en el Real Madrid sino que también en su país, Costa Rica.



“Keylor es un ídolo en Costa Rica, y no es un ídolo por cualquier cosa, es muy bueno y lo ha demostrado. Nadie nace con esa fama y lo ha demostrado”, comentó.



Carvajal y Keylor han sido parte fundamental para el éxito del Real Madrid en los últimos años, donde juntos lograron ganar tres Champions League de forma consecutiva.