Futuro de Juan Carlos Osorio en México sigue en el aire

La permanencia del colombiano Juan Carlos Osorio como seleccionador de México aún no se ha negociado, afirmó este miércoles el director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú.



"Al término de la Copa del Mundo terminó su contrato. Hemos sostenido pláticas y no hemos decidido qué camino tomar. En cuanto tengamos información con mucho gusto las comunicaremos porque es un tema importante", dijo hoy Cantú en una conferencia de prensa.



Subrayó que Osorio no ha rechazado ningún ofrecimiento de continuar con México.



En su sede en Toluca, centro de México, la Federación presentó a Yon de Luisa como nuevo presidente de la institución y confirmó a Cantú como el encargado principal de los temas de la selección nacional, rodeada de expectativas por la posibilidad de que Osorio no acepte extender su contrato.

Cantú reiteró que tener un seleccionador es un asunto urgente para desarrollar un plan rumbo al Mundial de 2022 en Catar.





Juan Carlos Osorio ganó 33 partidos, empató nueve y perdió 10 al frente de México hasta la Copa Mundial de Rusia.



A pesar de que sus resultados fueron mejores a los de sus predecesores y recibió el apoyo de sus jugadores que elogiaron su trabajo, fue muy criticado por la prensa local, sobre todo por su idea de rotar a los jugadores en sus alineaciones.



"Creo que el tema de especular si (Osorio) se queda o no se queda, si viene otro, o no viene otro, es tema para otra conferencia porque el momento en el que estamos es de análisis y de tratar de involucrar al presidente para que esta toma de decisión sea con tiempo", concluyó.