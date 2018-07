Vives: "¿Messi saliendo del Barcelona por 100 millones? No me lo imagino"

Josep Vives, portavoz del FC Barcelona, ha aprovechando su comparecencia para hablar de la lucha contra el fraude y la reventa, y además tocó el tema del rumor de la posible salida de Lionel Messi del club catalán.

Vives, también se refirió a la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid por 100 millones y a una comparación con una hipotética salida de Messi de Barça.

¿Se imagina a Messi saliendo por 100 millones?

"No me puedo imaginar esa situación, que Messi no esté con nosotros. Me estoy poniendo nervioso ya porque están siendo muchos días sin fútbol. Esta situación, aquí, nosotros no nos la imaginamos".

Malcom Filipe Silva de Oliveira, es un nuevo jugador del FC Barcelona, llega del Burdeos de Francia y se lo quitaron a la Roma, cuando los italianos ya daban por hecho la contratación.

"Estamos muy tranquilos con el fichaje. Hemos actuado de una manera correcta. Hay un acuerdo entre todas las partes. No podemos sentirnos culpables por haber fichado a un jugador con este talento".