Juventus derrotó 2-0 Bayern Múnich por Copa Internacional de Campeones  

El delantero Andrea Favilli, con dos goles conseguidos en la primera parte, permitió a Juventus vencer por 2-0 a Bayern Múnich en partido correspondiente a la novena edición de la Copa Internacional de Campeones.



Aunque el dominio del balón corrió por cuenta del Bayern, que lo tuvo el 68,5 por ciento del tiempo e hizo 20 disparos a puerta, Juventus, fiel a su estilo de juego de buscar el contraataque, se llevó un triunfo que no mereció.



Pero Favilli al minuto 32 puso el 1-0 en el marcador tras recibir un centro de Claudio Marchisio, que sacó un tiro libre perfecto para el remate de su compañero.



En pleno dominio del Bayern, de nuevo en otra jugada a balón parado, esta vez con el brasileño Alex Sandro responsable de ponerle el balón a Favilli, el 2-0 llegó al minuto 40.





Como ya es habitual en las segundas partes de los partidos del torneo, ambos entrenadores hicieron hasta 20 cambios combinados, con nueve por parte de la Juventus y 11 del Bayern Múnich.

La historia del duelo en la segunda parte fue la misma de la primera, con el control del balón y mejores oportunidades de gol por parte del equipo alemán, pero que no se pudieron ver reflejadas en el marcador.



Mientras, la Juventus cerró aun más sus líneas y consiguió el objetivo de llevarse la victoria.





El próximo partido del campeón italiano, que llegó al torneo sin el delantero portugués Cristiano Ronaldo, su gran fichaje del verano, será contra el Benfica en el Red Bull Arena de Harrison (Nueva Jersey) este sábado, 28 de julio.



El Bayern también jugará el sábado y lo hará contra el Manchester City en el Hard Rock Stadium de Miami.