¡Escándalo! Maradona llama "drogadicto" a su sobrino en programa en vivo

El astro argentino Diego Armando Maradona protagonizó un nuevo escándalo en la televisión argentina al llamar por teléfono a un programa solo para insultar a su sobrino, Walter Christian Machuca, más conocido simplemente como 'El Chino Maradona'.

Walter se encontraba en el programa "Confrontados" hablando sobre la supuesta próxima boda de su tío (ya desvirtuada por él mismo) cuando de pronto entró una llamada del actual extécnico de Argentina y atizó con todo.

"Estoy mirando al cagón número uno de sobrino que tengo. Y estoy viendo cómo ustedes arman un programa de una falsedad de este tipo que le faltan los dientes, que la madre no lo puede ver, que me rompió un montón de autos, que me robó plata, y es el cagón más grande del mundo porque se esconde", dijo Maradona.

Notoriamente molesto, el '10' continuó con los insultos hacia el hijo de su hermana Rita. "¿Qué va a querer hablar conmigo si ni su madre lo quiere? Su mamá no lo puede ver", añadió.

Desmiente la supuesta boda

Al parecer, a Diego le molestó que su sobrino brinde declaraciones a la prensa sobre su supuesta boda, que el martes fue noticia más comentada en el país.

"Me caso cuando se me cante a mí (...) cuando me case le pediré la mano a Rocío, se lo pediré a ella y no a ustedes, menos aún al vago ese (mi sobrino)".

Finalmente, antes de cerrar la entrevista volvió a disparar contra 'Chino'. "Lo único que quería decir es que el tipo que tenés al lado nunca fue mi sobrino, fue ladrón y fue drogadicto. Y decile que le tengo miedo porque fuma".