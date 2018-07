Ibrahimovic sorprende: ''Este estadio es muy pequeño para mí''

El delantero de Los Angeles Galaxy, el sueco Zlatan Ibrahimovic, volvió a hacer de las suyas tras el vibrante empate ante Los Angeles FC (2-2) explicando la razón por la que tuvo un bajo rendimiento en el clásico de la ciudad.

Repasá la tabla de posiciones de la MLS

Ibra comentó que no logró brillar porque el estadio Banc of California no está a su altura. ''Si soy honesto, este estadio es muy pequeño para mí'', comenzó diciendo.

''Estoy acostumbrado a jugar enfrente de 80 mil personas. Cuando 80,000 te apoyan, esperas hacerlo mejor. Pero cuando juegas ante 20,000, pero ninguno te está apoyando, siento como si estuviera en un entrenamiento", sentenció el jugador, al término del encuentro.

Y es que Ibrahimovic solo pudo tirar a portería en dos ocasiones y perdió varios mano a mano contra el defensor Laurent Ciman.

Cabe resaltar que el hondureño Luis 'Buba' López fue tomado en cuenta luego de regresar a Los Angeles FC y miró el partido desde el banquillo.