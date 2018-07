Árbitro que expulsó a Zidane en la final de Alemania-2006 revela quién le avisó de la agresión

El cabezazo de Zidane a Materazzi durante la final del Mundial de Alemania 2006 pasó a la historia del fútbol. El árbitro que pitó el encuentro, el argentino Horacio Elizondo, contó su versión de la historia durante una charla hace unos años y que curiosamente hace unos días se ha hecho viral.

"En un momento veo que Materazzi está tirado en el piso, a unos treinta o cuarenta metros. Procedo a interrumpir el juego. Rápidamente, a través de los intercomuncadores les pregunto a mis asistentes. Ambos me contestan, oh sorpresa, 'no vimos absolutamente nada'", comenzaba el relato de Elizondo.



Entonces, el argentino continuó explicando que el cuarto asistente, el español Luis Medina Cantalejo -al que bautizó como su "ángel de la guardia"-, lo vio todo. "Terrible, terrible el cabezazo de Zidane sobre Materazzi. Coño, cabezazo de Zidane sobre Materazzi, cuando veas el vídeo no me vas a creer" -le decía Cantalejo-.

LO QUE SE INFORMA SOBRE ZIDANE



Horacio Elizondo concluye relatando que, en busca de una respuesta más técnica, Medina Cantalejo explicó la escena muy apasionadamente. "Lo único que le faltó decir fue 'olé", concluyó.