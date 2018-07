Mourinho critica la International Champions Cup: "No gastaría mi dinero"

Luego de la derrota 4-1 ante el Liverpool, el técnico del Manchester United, José Mourinho hizo una dura crítica en conferencia de prensa a la Copa Internacional de Campeones.

Para Mou es un torneo solo sirve para "sobrevivir y para tener algunos resultados no muy felices" y no para mejorar o dar espectáculo al público presente puesto que no cuentan con los jugadores de la primera plantilla.

"Si fuera ellos, no vendría. No gastaría mi dinero en ver a estos equipos. No gastaría mi dinero. Por ejemplo, estaba viendo en TV que jugaron Chelsea contra Inter. La gente en Niza decidió la playa es mejor que esto y se fueron a la playa. no fueron al estadio", comentó el timonel.

Fuera de ello el técnico de United reveló que el internacional serbio Nemanja Matic se perderá el inicio de temporada luego de someterse a una cirugía en Filadelfia para tratar una lesión que no había sido pública.