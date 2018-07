Thomas Lemar presentado por el Atlético: "Voy a darlo todo para intentar ganar la Champions"

El nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Thomas Lemar, ha manifestado que lo dará "todo por el equipo y el club" para intentar "ganar la Champions", cuya final se jugará el próximo año en el estadio Wanda Metropolitano.

Leer más: Cristiano llega a Italia para incorporarse a la Juventus



"Voy a darlo todo para intentar ir lo más lejos posible e intentar ganar la Champions", ha comentado el extremo izquierdo francés este lunes, en su presentación oficial como jugador del Atlético de Madrid, en el que jugará con el número 11 la próxima temporada.



Lemar ha confesado estar "muy contento" de estar en el Atlético y con "muchas ganas" de encontrarse "con los compañeros y con la afición". "Es un club que me va a permitir seguir progresando mucho. Hay plantilla para ganar títulos, y para eso he venido", ha manifestado.



El jugador, que con solo 22 años ya ha sido campeón del mundo con la selección francesa, ha expresado que Antoine Griezmann y Lucas Hernández le han hablado "muy bien del entorno" del Atlético de Madrid. "No ha sido determinante pero sí importante para venir. Estoy muy contento con mi elección", ha comentado Lemar.



Con respecto a su antiguo club, el AS Mónaco, del que vino por 70 millones de euros, Lemar ha manifestado que el Atlético de Madrid tiene "una preparación mucho más exigente". "Sé que aquí hay más exigencia con el trabajo. Tengo capacidades para correr mucho y cubrir campo, pero si hay que correr más, lo haré encantado".

Griezmann y la foto que nunca habías visto de niño con camiseta de club italiano



El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ha asegurado que Lemar "es un futbolista versátil" que ya "ha exhibido su máxima calidad y talento". "Hemos apostado muy fuerte por este joven futbolista que tiene un prometedor futuro", ha añadido.