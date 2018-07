Lucas Digne se despide del Barcelona con emotiva carta

Luego de dos años en la entidad blaugrana Lucas Digne se despidió hoy del Barcelonismo con una emotiva carta antes de arribar a Inglaterra y ser fichado por el Everton.

El defensor francés colgó en su cuenta de Instagram un carta en agradecimiento por todo lo que vivió en el Barcelona.



"En los últimos dos años han sido un sueño de un niño que he podido realizar quiero decir muchas Gracias a todos", comenzó escribiendo Digne.



Digne agradeció también a todo el Staff del Barcelona, "Gracias a todos Los fisios, los staffs con quien he trabajado, los preparadores físicos, la gente de la seguridad, todos hacen que el club es una familia".



El defensor aseguró que no se olvidará de la ciudad donde estuvo dos años, "La ciudad de Barcelona que se quedara siempre conmigo por lo que he vivido y por la gente que esta increíble a todos los momentos".





El último párrafo de su carta se lo dedico a los compañeros escribiendo, "antes de ser los mejores jugadores del mundo son personas increíbles que te ayudan siempre".



Lucas Digne será presentado en los próximos días como jugador del Everton de la Premier League donde buscará recuperar el buen nivel que le conocimos en PSG y Roma.