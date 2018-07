La Estrellas de la MLS dominan la serie ante los equipos europeos en el All Star Game

Este miércoles 1 de agosto el equipo de la MLS enfrentará a la Juventus en el All Star Game, en las estadísticas el equipo de las estrellas domina la serie ante los clubes europeos.

Esta será la edición número 13 del Juego de Estrellas que se jugará en el estadio Mercedes-Benz Stadium, que tiene una capacidad de 42.500 aficionados.



Antes de que existiera el All Star Game, los equipos de la MLS disputaban un encuentro entre conferencias, el Este se enfrentaba al Oeste, muy parecido a lo que hace la NBA.



Durante ese tiempo hasta 2005, se disputaron nueve partidos, donde en tres ocasiones cambió el formato que enfrentaba a Este y Oeste. En 1998 se dio algo inédito, la liga decidió armar un partido entre extranjeros contra americanos.



En 2001 y 2002 también se cambió el formato, en el primer año se jugó contra la selección de Estados Unidos y al siguiente año la MLS disputó el partido contra las Chivas de Guadalajara.



Las Estrellas de la MLS aventajan a los equipos europeos por un juego, el récord es de siete victorias y seis derrotas, en las dos últimas ocasiones los europeos han triunfado sobre la MLS.



Manchester United es el equipo que realizó el resultado más abultado de la historia del All Stars Game, el equipo inglés le proporcionó una paliza al equipo de la MLS 4-0 en 2011.



Tan solo en dos ocasiones el juego de estrellas se fue a tanda de penaltis, en 2009 y 2017. Curiosamente las dos veces el equipo de la MLS fue derrotado contra Everton y Real Madrid respectivamente.



La Juventus será el segundo equipo italiano en disputar el juego, después de que la Roma lo hiciera en 2013, donde ganaron dicho partido por 3-1.