Yerry Mina: ''Messi, Iniesta y Suárez me quitaban dinero todos los días''

El defensor colombiano Yerry Mina contó para la revista 'Bocas' algunas anécdotas que ha vivido desde que llegó al Barcelona y la más curiosa fue cuando le tocaba pagar a sus compañeros tras practicar los tiros libres.

Mina reveló que para poder socializar con sus nuevos compañeros apostaba por quién era el mejor cobrador a balón parado.

"Cuando llegué, para generar buen ambiente, empecé a apostar con ellos quién pateaba mejor los tiros libres en el entrenamiento. Yo era por verlos. Cuando me di cuenta, todos los días me estaban quitando 50 euros. Y yo: 'Cómo, les estoy dando para el mercado a estos tíos'. Pero la verdad es que esos monstruos la ponen donde quieren. Son estupendas personas y unos magos", expresó el cafetero, entre risas.

Asimismo, el defensor explicó que se sentía mal por no haber gozado de muchos minutos en la temporad anterior.

"Pensaba muchas cosas. Muchas cosas malas. Pensé que estaba acabado. Tan mal me veía que Paulinho y Coutinho me alentaban todo el tiempo y me decían: 'Tranquilo, que todo va a estar bien'. Yo entiendo que hay jugadores espectaculares, pero yo también quería tener un minuto y no se dio. Y los pocos minutos que tuve, fueron malos'', confesó.

Por último, Mina comentó que perdió la confianza por no ser tomado en cuenta. "Sentí por momentos que todo se me venía abajo, sentí que nada me salía, ni dar un pase en el entrenamiento".

Cabe recordar que el cafetero podría tener los días contados en el Barcelona luego de que el Manchester United diera un pasa al frente para hacerse con sus servicios.