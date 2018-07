Sergi Roberto: ''Sinceramente pensé que estaría en el Mundial''

El defensa Sergi Roberto se mostró "feliz" por su trabajo en la pretemporada y admitió, en rueda de prensa previa al partido que disputará esta noche el FC Barcelona contra la Roma, dentro de la Copa Internacional de Campeones, que esperaba haber jugado el Mundial de Rusia.

"Sinceramente pensaba que sí estaría en el Mundial, pero al final no me quedó más remedio que disfrutar de las vacaciones y verlo por la tele", comentó diplomáticamente acerca de la decisión del entonces seleccionador, Julen Lopetegui, de excluirlo.

La "decepción" de Rusia no le ha quitado la ilusión que tiene de volver a integrar la selección y tampoco escondió su entusiasmo por la llegada de Luis Enrique al frente del combinado nacional y la posibilidad de regresar a una convocatoria.

"Ahora hay seleccionador nuevo y espero que tener otra oportunidad, pero primero tengo que centrarme en el Barça", subrayó el joven defensa, que también quiso dejar constancia de la importancia del técnico asturiano en su carrera deportiva.

"Para mí Luis fue muy importante, tanto en la etapa del Barça B, que me hizo debutar desde el juvenil, como en el primer equipo, donde me consolidé, aun no siendo mi posición", recordó Roberto.

"Yo me centro en mi equipo y si al final llega la llamada de Luis, estaré muy contento, pero sabiendo que todo depende de cómo me vayan las cosas en el Barça", valoró el defensa catalán.

El jugador reiteró que su único deseo es jugar sin importarle la posición. "Si lo hago de defensa, perfecto, si me toca pasar al centro del campo, lo haré con la misma intensidad y alegría", declaró.

La ausencia en la gira por Estados Unidos de las grandes estrellas barcelonistas, como el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, es algo que le resta validez al potencial del equipo e interés entre los aficionados, pero el defensa recordó que ellos están también para hacer bien las cosas.

"Nosotros estamos aquí para hacer disfrutar a la gente, pero también para prepararnos para lo que viene en la nueva temporada", agregó.