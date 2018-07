Presidente del Napoli arremete contra Cristiano: "La edad no perdona"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli de la Serie A cuestionó la edad de la nueva estrella de la 'Vecchia Signora' Cristiano Ronaldo.



"La edad no perdona. También dijeron que Ibrahimovic jugaría hasta los 40 años, pero después de una lesión no le ha quedado más remedio que irse a los Estados Unidos", indicó el polémico presidente napolitano.



De Laurentiis aclaró que no considera a Ronaldo un fichaje "fiasco" de la Juve, si no que lo ve como una gran operación del presidente Andrea Agnelli.



"Han distorsionado mucho mis palabras. Nunca he dicho que su fichaje sea un fiasco. Es más, dije que es una gran operación de Agnelli. Han fichado a alguien que tiene la simpatía de todos los aficionados, no sólo de los de la Juventus", señaló.



Si ganarse enemigos sería un trabajo fácil, De Laurentiis sería el número uno en la materia, ya que nuevamente arremetió contra la edad del portugués y le mando un mensaje a Ibrahimovic.



"Creo que Cristiano Ronaldo incluso podría hacer una película. Él, con Ibrahimovic serían una pareja increíble", concluyó.