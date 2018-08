Digne tras cambiar el Barcelona por Everton: "Quiero demostrar todo mi fútbol"

El francés Lucas Digne, último fichaje del Everton, ha asegurado este miércoles en su presentación como nuevo jugador 'Toffee' que en Inglaterra quiere demostrar su mejor fútbol y "descubrir la mejor liga del mundo".

Leer más: Mignolet, el portero que el Barcelona desea



Digne, de 25 años, ha firmado un contrato de cinco temporadas, hasta junio de 2023, con el Everton, después de cerrar su traspaso procedente del Barcelona por 20,2 millones de euros más 1,5 en variables.



"El Everton es un gran club, un equipo con mucha historia. Quiero jugar partidos, ganarlos y emocionar a los aficionados. Lo hice bien en la Roma y en el Barcelona; mejoré como futbolista y como persona jugando con los mejores del mundo", declaró el lateral galo en unas declaraciones a la página web del club inglés.



"Quiero demostrar mi mejor fútbol y descubrir la mejor liga del mundo. Todo el mundo ama la Premier League y estoy encantado de saber que voy a estar en ella. No tengo miedo; de hecho, estoy muy emocionado y con ganas de arrancar un nuevo desafío en otro país y en un club de la talla del Everton", apuntó.



Pese a su juventud, Digne ha jugado en varios de los clubes más punteros del mundo, como el París Saint-Germain, el Roma y el FC Barcelona.

ASÍ LO ANUNCIÓ EVERTON



El internacional francés no ha ocultado su deseo de trabajar con el portugués Marco Silva, nuevo entrenador del Everton: "Mi primera impresión del técnico no pudo ser mejor. En cuanto hablé con él supe que quería venir al Everton", dijo.



"El club ha fichado muchos jugadores y está intentando tener éxito en la Premier League. Vamos a trabajar todos juntos para conseguirlo; eso es lo de verdad importante. No puedo estar más emocionado por el desafío que tengo por delante", subrayó.



Por su parte, Silva cree que el "deseo, la habilidad y la pasión de jugar en el Everton" fue lo que ha motivado a Digne para dar el salto del Camp Nou a Goodison Park.



"Es importante decir que es un futbolista que, desde el primer momento en el que nos pusimos en contacto con él, mostró un profundo deseo de jugar en el Everton. Es un jugador de calidad, agresivo y con mucha técnica, que en las últimas cinco temporadas ha jugado dos en el PSG, una en la Roma y dos en el Barcelona", afirmó el técnico luso.