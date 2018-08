Presidente del Bayern Munich: "Lewandowski no está a la venta"

El presidente del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, dijo que Robert Lewandowski no está en venta respondiendo a las informaciones de que el Chelsea es el último club que persigue al delantero polaco.

"Nuestra puerta permanece cerrada", indicó Rummenigge en la edición del miércoles del periódico TZ con sede en Múnich.



Los medios del Reino Unido han sugerido que Lewandowski, bajo contrato en el Bayern hasta 2021, podría mudarse al Chelsea y el agente del delantero polaco reveló en mayo que su cliente quiere dejar Munich después de cuatro exitosos años.



En el pasado, a Lewandowski se le ha relacionado frecuentemente con el Real Madrid.



Sin embargo, Rummenigge asegura que Lewandowski, máximo goleador de la Bundesliga la temporada pasada con 29 goles y que tiene un valor de mercado de alrededor de 85 millones de euros, no va a ninguna parte, sea cual sea el monto ofrecido.



"Con Robert, claramente queremos enviar un mensaje a las personas de dentro y fuera del club: el Bayern de Múnich es completamente diferente a otros clubes que se debilitan cuando se mencionan ciertas sumas", agregó Rummenigge.



"Estamos plenamente satisfechos con él, y en su posición solo hay unos pocos jugadores comparables", valoró.



"Entonces no nos conviene venderlo, sin importar si alguien pone 100 o 150 millones (euros) sobre la mesa", aseveró.



El Bayern acaba de regresar de una gira de dos partidos por Estados Unidos, perdiendo 2-0 ante la Juventus y 3-2 ante el Mánchester City sin Lewandowski y sus estrellas internacionales, que descansaban después de la Copa del Mundo.



No obstante, varios de sus mejores jugadores son objeto de rumores de transferencias de perfil alto. Según los medios, Jerome Boateng está a punto de unirse al París Saint-Germain, mientras que Arturo Vidal ha estado vinculado al Inter de Milán, Thiago Alcántara podría volver a Barcelona y el defensa Juan Bernat está en venta.