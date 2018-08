EN VIVO: Barcelona y el Milan están empatando en aburrido juego Santa Clara, California

ALTAS Y BAJS OFICIALES DEL FC BARCELONA PARA TEMPORADA 2018-19

Minuto 80: El juego en California se mantiene 0-0.

Minuto 76: Cambios en el FC Barcelona: Entran Abel Ruiz y Mingueza en lugar de Rafinha y Marlon.

Minuto 70: Tarjeta amarilla para Mauri por una falta sobre Riqui Puig, jovencito del Barcelona.

CAMBIOS EN EL AC MILAN: Antonelli por Ricardo Rodríguez, Abate por Calabria, Locatelli por Mauri, André Silva por Cutrone y Halilovic, ex del Barça, por Cutrone.





Minuto 57: Amarilla para Calhanoglu por falta contra Rafinha.

Minuto 55: Remate potente de Malcom desde fuera del área, pero otra vez Donnarumma desvía al tiro de esquina.

MInuto 50: El zaguero culé Clement Lenglet ha sido amonestado.

Minuto 47: Rafinha del Barcelona pide penal por una falta en el área del suizo Ricardo Rodriguez.

CAMBIOS EN BARCELONA: Entra Riqui Puig por Paco Alcácer; Ter Stegen por Cillessen.

Inicia el segundo tiempo entre el Barcelona y el milan.

FIN DEL PRIMER TIEMPO: Barcelona y AC Milan empatan 0-0 en un juego con pocas emociones en Estados Unidos.

Minuto 35: Remate potente del brasileño Arthur, Donarruma se lanza a su lado izquierdo y logra desviar la pelota que llevaba sello de gol.

Minuto 30: Partido sin acciones de gol entre Barca y Milan, de momento aburrido juego en Santa Clara.

Minuto 26: El francés Clement Lenglet del Barcelona remata de cabeza, pero Donnarumma sin problemas detiene el cabezazo.

MINUTO 21: Barcelona y el Milan siguen empatando 0-0 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Minuto 11: El AC Milan reclama un penal por una mano en el área del brasileño Marlon Santos.

Cuestionamiento a la organización de la Champions Cup por permitir que ambos equipos jueguen con equipaciones oscura lo que complica la identificación.

Minuto 8: Barcelona domina el juego, ha tenido dos opciones de gol en el área del AC Milan que no sale de su propio campo.





6:05 PM: Arranca juego entre FC Barcelona y el AC Milan en la Champions Cup, el duelo es el Levi´s Stadium de Santa Clara, California.

6:00 PM: Equipos salen al campo del Levi's Stadium de Santa Clara, arrancará en unos 5 minutos.

5:30 PM: Alineación del FC Barcelona: 13.Cillessen, 2.Semedo, 5.Marlon, 15.Lenglet, 18.Miranda, 20.Sergi Roberto, 4.Arthur, 12.Rafinha, 26.Malcom, 17.Alcacer y 9.Munir

5:30 PM: Alineación del AC Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.







Horarios en todo el mundo para ver el Barca-Milan

Canadá – Vancouver (5.05 PM) / Toronto (8.05 PM)

Estados Unidos – Los Ángeles (5.05 PM) / Nueva York (8.05 PM)

América Latina – Ciudad de México (7.05 PM) / Bogotá (7.05 PM) / Santiago de Chile (8.05 PM) / Buenos Aires (9.05 PM)

Brasil – Brasilia (9.05 PM)

Domingo, 5 de agosto

África – Dakar (12.05 AM) / Yaoundé (1.05 AM) / Ciudad del Cabo (2.05 AM)

Francia – París (2.05 AM)

Barcelona (2.05 AM)

Rusia – Moscú (3.05 AM)

Países árabes – Doha (3.05 AM)

India – Nueva Delhi (5.35 AM)

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Marlon, Lenglet, Cucurella, Sergi Roberto, Rafinha, Arthur, Cuenca, Munir, Malcom.

Milan: Donnarumma; Abate, Musacchio, Calabria, Romagnoli; Kessié, Calhanoglu, Locatelli; Suso, Borini, Cutrone.

Hora: 6:05 PM de Honduras

Canal: ESPN