EN VIVO: Alineaciones Barcelona y el AC Milan en Santa Clara, California

5:30 PM: Alineación del FC Barcelona: 13.Cillessen, 2.Semedo, 5.Marlon, 15.Lenglet, 18.Miranda, 20.Sergi Roberto, 4.Arthur, 12.Rafinha, 26.Malcom, 17.Alcacer y 9.Munir

5:30 PM: Alineación del AC Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.







El próximo fichaje que presentaría el Barcelona tras Arturo Vidal

Horarios en todo el mundo para ver el Barca-Milan

Canadá – Vancouver (5.05 PM) / Toronto (8.05 PM)

Estados Unidos – Los Ángeles (5.05 PM) / Nueva York (8.05 PM)

América Latina – Ciudad de México (7.05 PM) / Bogotá (7.05 PM) / Santiago de Chile (8.05 PM) / Buenos Aires (9.05 PM)

Brasil – Brasilia (9.05 PM)

Domingo, 5 de agosto

África – Dakar (12.05 AM) / Yaoundé (1.05 AM) / Ciudad del Cabo (2.05 AM)

Francia – París (2.05 AM)

Barcelona (2.05 AM)

Rusia – Moscú (3.05 AM)

Países árabes – Doha (3.05 AM)

India – Nueva Delhi (5.35 AM)

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Marlon, Lenglet, Cucurella, Sergi Roberto, Rafinha, Arthur, Cuenca, Munir, Malcom.

Milan: Donnarumma; Abate, Musacchio, Calabria, Romagnoli; Kessié, Calhanoglu, Locatelli; Suso, Borini, Cutrone.

Hora: 6:05 PM de Honduras

Canal: ESPN