Courtois: ''¿Mi traspaso al Real Madrid? Es un tema muy delicado''

El futuro del portero Thibaut Courtois todavía sigue en el aire luego de los rumores que lo vinculan en el Real Madrid para la temporada 2018-19, que arranca a partir del 17 de agosto en España.

RMC Sports: Acuerdo total entre Real Madrid y Courtois

Courtois continúa de vacaciones tras su actuación en el Mundial de Rusia y en declaraciones que recoge Mundo Deportivo, el belga explicó que hablar de su fichaje es un ''tema delicado'' y que lo importante es ''estar listo'' para el siguiente curso.

''No voy a comentar nada sobre eso ahora. Es un tema muy delicado'', dijo en relación a su posible llegada al Real Madrid.

''No puedo decir mucho al respecto ahora. No pienso en ello, estoy muy tranquilo, ponerme nervioso no ayudaría. Lo importante es estar listo y preparado para la próxima temporada'', expresó.

Por otro lado, el ténico del Chelsea, el italiano Maurizio Sarri, comentó tras caer contra el Machester City en la Community Shield, que cree que Courtois y Hazard no se marcharán del equipo.

''Hablé con ellos hace un par de días y creo que hay más buenas noticias que malas'', declaró.