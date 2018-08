La agenda de la presentación de Arturo Vidal con el Barcelona

El centrocampista chileno, Arturo Vidal pisó territorio español domingo para poner en marcha su agenda protocolaria que lo oficializará como nuevo jugador del Barcelona.



Ante su llegada el propio club dio a conocer la programación que tendrá el futbolista de 31 años y esta comienza desde este sábado en horas del anoche en España.



Según detallan Vidal pasará por una sesión fotográfica en la tienda del Barça en el Camp Nou a las 10 de la noche hora española; es decir a las 2: 00 p.m de Honduras.

Ver: Detalles de la revisión médica de Arturo Vidal con el Barcelona



En cambio es la lunes las cosa tornarán diferentes desde horas de la magruda. Arturito realizará los exámenes méxicos correspondientes, luego estará firmando contrato en el Palco Presidente Suñol en un acto privado.



Agenda completa



Firma de contrato: Esto será a eso de las 4:30 a.m. (12:30 horas de España).



-A las 5:00 a.m. (13 horas), presentación oficial en la Platea de primera grada de Tribuna del Camp Nou.



-A las 5: 35 a.m, sesión fotográfica en el terreno de juego del Camp Nou.



-A las 6.15 a.m, rueda de prensa en el Auditorio 1899 del Camp Nou.



Cabe recordar que llegada de Vidal ocurrió con rapidez tras las negociaciones caídas con el PSG por Rabiot y la salida del Paulinho nuevamente al fútbol asiático. Por su parte el sudamericano se comprometerá por tres temporadas al club y de inmediato se pondrá a los órdenes de Ernesto Valverde.