Kante y Hazard vuelven a los entrenamientos con Chelsea; Courtois no

Los franceses N'Golo Kanté y Olivier Giroud, el inglés Gary Cahill y los belgas Eden Hazard y Michy Batshuayi volvieron a los entrenamientos con el Chelsea tras llegar hasta las semifinales del Mundial de Rusia en una jornada en la que no estuvo el meta belga Thibaut Courtois, que confirma así las opciones sobre su hipotético fichaje por el Real Madrid.

Todos los jugadores estaban citados este lunes por su nuevo entrenador, el italiano Maurizio Sarri, pero el guardameta belga no se presentó al entrenamiento, al contrario que su compatriota Hazard al que también se le ha vinculado con el Real Madrid.



Una ausencia que no ha sido justificada por el Chelsea y que Sarri no esperaba ya que tras la final de la Community Shield, en la que el equipo londinense perdió 0-2 contra el Manchester City, aseguró querer ver lo que Courtois le "decía mañana (lunes)".

Por su parte, el resto de internacionales se reincorporaron a la dinámica del grupo incluido un N'Golo Kanté que el pasado martes estuvo presente en el entrenamiento del Berja, equipo de Almería, para visitar a un amigo.