Julen Lopetegui confirma el futuro de Keylor Navas y Luka Modric en Real Madrid

El entrenador español del Real Madrid, Julen Lopetegui, compareció este lunes a una conferencia de prensa en el Red Bulls Arena de New Jersey previo al juego ante la Roma el martes en la International Champions Cup.

Sin embargo poco le han consultado sobre el juego ante la "loba" sino que ha estado enfocado en el futuro de algunas estrellas del club como Keylor Navas, Luka Modric y Mateo Kovacic quien se ha informado podrían salir en este mercado de fichajes.

SOBRE LUKA MÓDRIC

Ya contesté esa pregunta, el presidente hablo con rotundidad del tema, no tenemos duda que seguirá jugando con nosotros y lo va a hacer de forma maravillosa, no hay nada nuevo sobre esto.

¿HA HABLADO CON ÉL?

Si hablo o no es cosa privada, pero claro que hablo con mis jugadores.

¿PUEDE DECIR QUE KEYLOR SERÁ SU ARQUERO TITULAR COMO LO DIJO DE DE GEA EN LA SELCCIÓN?

Contemplo el de hablar de los jugadores que tenemos. Keylor es magnífico y estamos encantados de que esté aquí. Nuestros jugadores son muy buenos y Keylor especialmente.

LA SUPUESTA REBELDÍA DE MATEO KOVACIC

Realmente no tengo constancia de que Kovacic esté en rebeldía, él se entrenó como procedía, es un jugador que me encanta y estoy encantado que esté con nosotros.

Repito lo que dije al inicio, estoy convencido de la plantilla que tenemos siempre y cuando no salga un jugador.

¿HA PEDIDO MÁS FICHAJES?

Lo que yo hable con el club es privado, pero estamos en plena sintonía. Ha salido uno de los jugadores más importantes de la historia reciente. Lo veo como una oportunidad para salir adelante como colectivo y cumplir con la exigencia que se le supone a este club.

SOBRE VINICIUS JR.

Es un chaval joven con enorme talento, ganas, junto a otros está demostrando su capacidad, él esta en una línea buena, tengo confianza en él y estaremos atentos a esa progresión sin restarle sus posibilidades, el club le ha apostado y a nosotros nos gusta.

SOBRE LA ROMA, RIVAL DEL MARTES

Lo afrontamos como otra oportunidad de seguir creciendo. Ha mostrado el poderío que tiene y que cuenta con una plantilla poderosa. Nos obligará a forzar la máquina. Los plazos son los que son. Tenemos una final que nos apetece mucho y llegar preparados.

LA PLANTILLA ACTUAL

Lo puedo decir de varias maneras. La plantilla nos ilusiona y vamos a ir por todo, sin ninguna duda.

¿Entiende que alguien se quiera ir del Madrid como Modric o Kovacic?

Está en niveles máximos, como la mayoría de los jugadores. Entiendo que ambos están felices de estar aquí.