Dani Ceballos: "No sentiremos la ausencia de Cristiano, Gareth Bale el hombre estrella"  

El mediocampista del cuadro merengue Dani Ceballos encendió la polémica luego de dar algunas declaraciones después del partido contra la Roma en el International Champions Cup.

Te puede interesar: Thibaut Courtois y la principal razón de su fichaje por el Real Madrid



Dani Ceballos, quien parece haber 'resucitado' en el nuevo proyecto de Julen Lopetegui en el del Real Madrid, realizó polémicas declaraciones luego de la victoria del equipo merengue sobre la Roma 2-1 el martes en New Jersey.



Tras la marcha de Zinedine Zidane, Ceballos tiene asegurado por lo menos luchar un puesto en por ser uno de los titulares con el equipo, cosa que con el técnico francés no sucedía ya según el, "no le tenía confianza".



El andaluz también se acordó de otro que ya no esta y dejo frases muy duras sobre Cristiano Ronaldo que dejó el equipo blanco para fichar por la Juventus.



"No va a notar la ausencia de Cristiano, ahora Gareth Bale el hombre estrella", declaró el sevillano destacando el gran nivel del galés en la pretemporada.



El 15 de agosto es la primera gran cita del equipo merengue en la temporada, ese día enfrentarán al Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa, donde Ceballos espera estar.