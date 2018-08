Houston Dynamo cae y Sporting KC acaricia lo más alto en la MLS

El Sporting Kansas City y los Red Bulls prolongaron su racha ganadora y consiguieron sendos triunfos en la competición sabatina correspondiente a la jornada 24 de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), que les mantuvieron segundos en las respectivas Conferencias del Oeste y Este.



La sorpresa de la jornada fue la que protagonizaron los Timbers de Portland, que en su campo del Providence Park perdieron por 1-2 ante los Whitecaps de Vancouver y rompieron racha de 15 jornadas seguidas sin conocer la derrota.



El Sporting con goles del guineano Gerson Fernandes (mi.17), asistido por el chileno Diego Rubio, y el español Ilie Sánchez (m.66, de penalti) vencieron a domicilio 0-2 al LAFC en donde participación el arquero catracho Buba López, que ha entrado en su peor crisis desde que debutaron como nueva franquicia.





El equipo de Kansas City fue superior en todas las facetas del juego y su victoria fue la segunda consecutiva que logró fuera de su campo, después de que en la jornada anterior también venciera de visitante por 0-1 al Dynamo de Houston.



Los dos triunfos seguidos han permitido al Sporting volver al segundo puesto de la Conferencia Oeste con 39 puntos, tres menos que el FC Dallas (42), que es el líder y tiene un partido menos disputado, que jugará el domingo contra los Sounders FC de Seattle.



Esta vez no hubo remontada en el Providence Park de Portland, donde los Timbers buscaban la marca histórica de 16 partidos sin conocer la derrota, pero los dos goles que marcaron los Whitecaps en la primera parte por mediación del delantero sierra leonés Kei Kamara (m.14) y el uruguayo Cristian Techera (m.43) prevalecieron.



Aunque los Timbers descontaron al minuto 71 por mediación del argentino Diego Valeri, que marcó de penalti, no llegó el segundo gol del empate y el equipo de Portland (37 puntos) perdió la gran oportunidad de mantenerse en el segundo lugar de la clasificación de la Conferencia Oeste.



Tampoco les fue bien al Galaxy de Los Angeles, que a pesar de la vuelta del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic no pudieron pasar del empate a 2-2 frente al Minnesota United, que por dos veces remontó el marcador adverso.

El francés Romain Alessandrini (m.7) y el argentino estadounidense Sebastián Lletget (m.73) fueron los autores de los goles del Galaxy que subió al cuarto puesto con 36 puntos, empatado con su vecino de LAFC.



Los goles del Minnesota United fueron marcados por el defensa neozelandés Michael Boxall (m.64) y el ecuatoriano Romario Ibarra (m.84), para ambos sus primeros tantos en la MLS.



Actualmente el Minnesota United ocupa el octavo puesto de la Conferencia Oeste con 29 puntos, a tres del sexto lugar, que es el último que permite disputar los playoffs y que está en poder del Real Salt Lake, que tampoco pudo pasar el empate (1-1) en su duelo contra el Impact de Montreal.



En la Conferencia Este los Red Bulls volvieron a triunfar de visitantes al imponerse por 0-1 al Fire de Chicago y se consolidaron en el segundo puesto de la clasificación con 47 puntos, uno menos que el Atlanta United, que tuvo jornada de descanso.



Los Red Bulls han ganado ocho de los últimos 10 partidos jugados y todavía tienen uno menos disputado que el equipo de Atlanta.



El único gol del partido llegó al minuto 55 por mediación del delantero inglés Bradley Wright-Phillips, que fue el decimoquinto que consigue en lo que va de temporada, primer jugador en la historia de la MLS que logra esa marca en cinco consecutivas.



La cruz de la moneda volvió a ser el Fire (23 puntos), que perdió el séptimo partido consecutivo y se aleja de los playoffs.



El que sí se consolidó en el cuarto puesto fue el Crew de Columbus (39 puntos) al vencer 1-0 al Dynamo con gol del estadounidense Gyasi Zardes, el decimoquinto de la temporada.



Gol con polémica, ya que los jugadores del Dynamo reclamaron al árbitro del partido, el polémico Mark Geiger, el primero que dirigía desde el Mundial de Rusia, que Zardes estaba en fuera de juego.



Pero el gol fue dado por válido y el Dynamo (27 puntos) se hunde en la clasificación de la Conferencia Oeste después de sufrir la cuarta derrota consecutiva en la liga.



El Union de Filadelfia ganó de visitante 2-3 al Revolution de Nueva Inglaterra y es quinto en la Conferencia Este, mientras que que el Impact ocupa el sexto y último puesto con derecho a disputar los playoffs.



En duelo entre los últimos clasificados de la Conferencia Oeste, los Rapids de Colorado ganaron 2-1 a los Earthquakes de San Jose.