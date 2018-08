¡Sorpresivo! El FC Barcelona no descarta aún el fichaje de Pogba

Está claro que el FC Barcelona aún no ha cerrado la puerta a uno o dos fichajes más en este mercado, donde si han movido el dinero.

Josep Bartomeu, presidente del conjunto azulgrana, dio declaraciones tras el título de la Supercopa de España que conquistaron venciendo al Sevilla con marcador de 2-1.

El tema de Paul Pogba fue tocado por la prensa internacional y Bartomeu no descartó del todo su llegada, aunque evitó el tema.

"No hablaré de nombres, tenemos respeto por todos los clubes y quedan 20 días de mercado", aseguró Bartomeu.

Lo cierto es que Pogba, después de sus declaraciones tras la victoria del Manchester United ante el Leicester (2-1) del pasado viernes por la Premier League, no demostró estar a gusto en Old Trafford: "Hay cosas que no puedo decir, de lo contrario recibiré una multa".

¿EN ENERO?

Por otra parte, según The Telegraph, el FC Barcelona intentará el fichaje de Pogba en enero, cuando se abra el mercado de invierno.

Según el rotativo inglés, el Barcá ofreció en un inicio 50 millones de euros más dos jugadores, Yerry Mina y André Gomes, ahora ambos en el Everton. Pero el United desestimó la oferta.

El Manchester pagó 120 millones de euros por Pogba y una salida solo se daría si los catalanes ofrecen más.