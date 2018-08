William hubiese dejado el Chelsea si continuaba Antonio Conte

Willian Borges da Silva, jugador del Chelsea, dejó muy claro por qué se quedó en el equipo londinense a pesar de tener ofertas sobre la mesa del Manchester United y Barcelona.

El brasileños declaró a la cadena inglesa de noticias Sky News que "no habían posibilidades" de seguir siendo jugador del Chelsea si Antonio Conte continuaba a cargo del banquillo 'Blue'.



"Estoy aquí porque quiero jugar para el Chelsea. Solo me iré de aquí si ellos quieren que me vaya", dijo el delantero carioca.



William ha anotado 44 goles en 238 partidos con el Chelsea desde que se unió del Anzhi Makhachkala ruso en 2013, el delantero ha sido muy importante en los títulos de liga 2014 y 2016.



En cuanto a la nueva temporada con Maurizio Sarri, William cree que el "proyecto es muy bueno" y asegura que el nuevo entrenador los motiva mucho.



"Nos dice (Sarri) que juguemos, que disfrutemos en el terreno de juego, que somos responsables de esto. Ahora tenemos un estilo diferente, por eso podemos crear problemas a cualquiera", declaró.



El Chelsea inició con el pie derecho la nueva temporada de la Premier League con una contundente victoria sobre el Huddersfield y en la segunda fecha enfrentarán al Arsenal.