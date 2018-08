Loris Karius saldría del Liverpool con rumbo al Besiktas de Turquía

Loris Karius tendría las horas contadas en Liverpool y su nuevo equipo sería el Besiktas de Turquía. Al parecer sus errores no han sido perdonados.

Según ha informado el rotativo The Sun, el guardameta acuerda su salida del equipo de Anfield. La decisión se basa en que llegó Allison Becker al cuadro inglés y su suplencia estaría más que cantada.



En el partido inicial de la Premier League, el brasileño fue titular mientras que Karius se quedó en la banca, Simon Minolet no fue convocado.

Karius no contempla ser suplente por lo que vería con buenos ojos dar un escalón abajo en su carrera y salir de Inglaterra para mudarse al fútbol turco.