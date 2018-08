A Zidane le seduce la idea de entrenar al Manchester United, según "L'Équipe"

El francés Zinedine Zidane, que hace dos meses y medio dejó el Real Madrid tras haber logrado tres títulos europeos en dos temporadas y media como entrenador, baraja la posibilidad de fichar por el Manchester United, según "L'Équipe".

El diario deportivo francés, que no precisa sus fuentes, afirmó hoy que Inglaterra suscita el interés de Zidane de cara a la próxima temporada, y en particular el Manchester United, cuyo banquillo está por el momento en manos del portugués José Mourinho, con contrato hasta junio de 2020.



Señala, con cierta ironía, que el ambiente de conflicto entre Mourinho y el club inglés "lo acerca alternativamente a los títulos o a la puerta".



"L'Équipe" reconoce que el puesto de entrenador no está en este momento libre y nada asegura que lo estará en un año, aunque hace notar que Mourinho acaba de iniciar en el Manchester su tercera temporada, y que en sus clubes anteriores esta había sido "caótica".



Para el rotativo, Inglaterra es "un destino natural" para los técnicos que triunfan en España, ya que allí gozan de un poder y un respeto que les seduce, más allá del poder económico de sus equipos.



De hecho, seis antiguos entrenadores de la Liga española están ahora al frente de clubes de la Premier League.

Zidane, que en caso de confirmarse esta hipótesis tendría que dejar Madrid, donde vive con su familia desde 2001, ha sido objeto de diferentes especulaciones desde que el 31 de mayo dijo que se iba del equipo de la capital española.



En Francia se habló de la posibilidad de que se pusiera al frente de la selección, pero la federación lo descartó y esa hipótesis quedó todavía más aparcada con el triunfo en el Mundial bajo la dirección de Didier Deschamps.