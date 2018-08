Un hermano de Pogba es despedido por un equipo alemán debido a su sobrepeso

Mathias Pogba, hermano del centrocampista del Mánchester United y campeón del mundo de fútbol con Francia Paul Pogba, fue suspendido este miércoles por el equipo de tercera división alemana en el que juega por estar demasiado gordo.

"No está en buena forma física. Tiene demasiados kilos en las caderas. Mathias no habría podido ayudar al equipo", declaró Stefan Krämer, entrenador del KFC Uerdingen, al diario Bild.



El KFC Uerdingen, que subió a tercera división el pasado mes de mayo, se impuso en tres de los cuatro primeros partidos de esta temporada.



Mathias Pogba, de 27 años, quien viene de pasar lesionado durante un año, no tiene actualmente otro club. Su anterior experiencia había sido en el Sparta Rotterdam (1ª división holandesa), hasta que rescindió su contrato en 2017.



Nacido en Conakri, Mathias Pogba jugó cinco veces con la selección guineana.



Su otro hermano Florentin pertenece actualmente al club turco de primera división Gençlerbirligi Spor Kulübü, después de haber jugador para el AS Saint-Étienne francés (2013-2018).