Lopetegui sobre fichajes de Real Madrid: "No creo que cambie gran cosa"

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, lamentó los errores cometidos en defensa que resucitaron al Atlético de Madrid en la final de la Supercopa de Europa, que aseguró "te mata a cualquier concesión".

Lopetegui habló sobre fichajes: "No creo que cambie gran cosa la política trazada por la planificación deportiva. Toca levantar la cabeza y empezar bien la Liga".

"Ellos han conseguido adelantarse nada más comenzar y el equipo ha tenido que dar la vuelta al marcador, lo hemos hecho con fases de buen juego y hemos estado por encima en muchos momentos. Pudimos matar el partido con el 2-1 pero no lo hemos hecho y el Atlético te mata en cualquier concesión que tiene", analizó en rueda de prensa.



"En la prórroga hemos arrancado muy bien, hemos tenido control, hemos llegado más y no salían de su campo pero esto lo gana quien marca más goles. Han ganado merecidamente porque no lo hemos finiquitado. Hemos asumido riesgos al final que nos han hecho perder naturalidad en el juego", añadió.





El técnico madridista defendió el estado físico de su equipo. "El fútbol son aciertos y errores que te aupan o te castigan. En la prórroga físicamente estábamos muy bien pero el tercer gol nos ha hecho mucho daño y era un tema emocional. Hemos perdido el orden y hemos buscado el empate a la desesperada y no lo hemos conseguido. El cuarto tanto mató el partido".

Preguntado por el galés Gareth Bale, aseguró Lopetegui que jugó "muy bien" y que fue de más a menos por las alturas de temporada. "Es normal que en este momento de la temporada los jugadores físicamente no se encuentran en el mejor momento. Bale ha dejado un buen rendimiento y esperamos que vaya mejorando en los próximos partidos".



Y defendió el hambre de títulos de sus jugadores. "Es normal que la gente pueda pensar que están cansados de ganar pero no lo vemos así. Son chicos que han ganado mucho pero en Liga el año pasado no quedaron donde querían y hay que enfocar la temporada sin pensar lo que ha pasado los últimos años y hacerlo pensando en mejorar".



"Nos hacía ilusión este título pero nos levantamos y pensamos ya en una Liga que se resiste, se han ganado pocas en las últimas temporadas y queremos afianzarnos. No creo que tengan menos hambre pero hay detalles que tenemos que mejorar porque en una final te castigan", añadió.



Por último, mostró su sentir tras caer derrotado en su primer partido oficial. "Sentimiento de frustración y tristeza por perder una final, igual que los jugadores, pero sabemos que mañana la responsabilidad nos obliga a levantarnos y prepararnos para Liga mejorando lo que tenemos que mejorar".