Mourinho a Paul Pogba: "Si quieres irte, pide el traspaso"

Paul Pogba y José Mourinho parecen haber llegado a un punto de quiebre en su relación y esto acercaría al jugador francés a fichar por el Barcelona.

Según el diario 'The Sun', Ambos tuvieron una conversación que en vez de mejorar sus diferencias, los alejó más y Pogba estaría 'forzando' una salida del Manchester United.



Dentro de la plática 'Mou' le pidió al futbolista que no expresara sus quejas delante de los medios de comunicación, es decir, que si tenía algún problema que lo consultara directamente con él.



La petición del portugués llega tras las declaraciones que ofreció Pogba en la zona mixta tras la victoria del United sobre el Leicester City 2-1, en la primera jornada de la Premier League.

"Hay cosas que puedo decir y hay cosas que no puedo decir, de lo contrario sería sancionado", fue lo que dijo el francés en aquella ocasión. Esto molestó a Mourinho quien le pidió hablar con él "y no con la prensa si tienes algún problema".



"Si quieres irte del Manchester United otra vez, lo que tienes que pedir es que te traspasen", también le expresó Mourinho.



Todo esto lleva a que al campeón del Mundo en Rusia 2018 a no estar a gusto en el equipo inglés y busque otro destino que puede ser el Barcelona.



La entidad azulgrana ya ha mostrado anteriormente su interés para hacerse con el ex de la Juventus y estaría dispuesta hacer una oferta de 200 millones por el francés.



Pogba sería la 'novela final' del mercado de piernas ya que de no arreglar su conflicto con el entrenador portugués, podría poner rumbo al equipo culé.