Maradona sobre comparación con Messi: "Maradona hay uno solo, y que se dejen de hinchas las pelotas"

Fiel asu estilo, Diego Maradona no se guardó nada en una entrevista con el diario Olé luego del fracaso de la selección de Argentina en Rusia siendo eliminada por Francia en los octavos de final.

El Diego habló sobre la comparación constante de Messi, la renuncia del crack del Barcelona este año a la selección y también duros cuestionamientos para Jorge Sampaoli y lanzó dardos a la AFA.

¿Qué balance hacés del Mundial?

-No tengo nignún balance. Lo único que sí me gusta es cómo juega Bélgica, una belleza. Tiene esa transición hermosa que te impacta. Pero volviendo a lo nuestro, se hacen las cosas tan mal que no podés volcar un análisis.

Venimos de cuatro años de lo peor y vamos otra vez a lo malo, tomamos decisiones malas. Si vos ajustás el cinturón en tu casa y no comés pan, después no podés armar una fiesta de 15 con una torta espectacular para tu hija, no tiene sentido.

LA CONVOCATORIA DE ARGENTINA AHORA SIN MESSI

Te dicen que no hay plata en la AFA y le hacen un contrato de 20 millones de dólares a Sampaoli... no merece análisis. No quiero hablar de esos temas porque me pongo mal. Porque fui, soy y seré parte del fútbol argentino, le pese a quien le pese. Hoy están hablando de un montón de entrenadores y a mí no me nombró nadie. Está bien, yo acepto las condiciones de varios periodistas que quieren meter técnicos, hasta algunos aceptan algún regalito a cambio, ésa es la realidad del fútbol argentino.

COMPARACIÓN MARADONA-MESSI

No me comparo con nadie. Me quieren hacer siempre decir algo de Lio, pero no voy a decir nada porque conmigo se comportó siempre diez puntos. Pero Maradona hay uno solo, y que se dejen de hinchas las pelotas...

¿Está bien que Messi descanse? "Sí, yo le daría aire, respiro. Le diría “jugá en Europa, no viajes más, que no te usen más”. No tendría que ir a un amistoso sólo porque la Selección gana más con él, eso lo hacía conmigo Grondona también, ojo, pero nosotros en aquella época teníamos menos plata que el Chavo. Hoy para Messi no es necesario que se esté moviendo por plata.

¿Quién te gustaría como DT de Argentina?

-Si hay que elegir, me quedo con el Flaco Menotti, sin dudas, pero con una versión moderna. Le cambiaría algunas cosas, como el achique. No va siempre, no es un sistema, hay que ser elástico. Después, no hay nada. Todos los nombres que se tiran en la TV son ilusiones. Simeone no va a venir ni se le ponen un camión de guita. Creo que no quiere meterse en un quilombo que viene desde que los hijos de Grondona eran chiquitos.