Lopetegui confirma la salida de dos porteros en el Real Madrid

Se acabó la espera. El Real Madrid hará mañana su estreno en la Liga de España y será en casa ante el Getafe en el Santiago Bernabéu.

Julen Lopetegui habló en conferencia de prensa sobre el inicio de la temporada y en sus declaraciones lo que más sorprendió fue la información brindada sobre los porteros.

¿Keylor Navas o Courtois? Esa es la gran pregunta que todos se hacen. Lopetegui habló sobre alternar los guardametas.

"Creo en la gestión semanal, no hay fórmula mágica. Tenemos grandísimas soluciones, y los otros chicos también. Trataremos de gestionarlos bien, es una gran competencia pero es positivo, no negativo. Hay una gran competencia y es bueno para el equipo".

Asimismo, dejó claro que habrá bajas en la portería: "Con cinco porteros no vamos a seguir, nos quedaremos con tres. Tomaremos las decisiones cuando tengamos que tomarlas".

Luego del fracaso en la Supercopa de Europa ante el Madrid, la prensa le preguntó a Julen sobre si habrá refuerzos.

"Centrarnos en sacar el máximo provecho de una plantilla que me encanta, tenemos mucho talento y vamos a trabajar con ello. Tiene una actitud fantástica, se va a ver un Madrid con talento. Los importantes son los que están, no los que no están", destacó.

Sobre el Getafe, su primer rival en la Liga de España, dijo: "Es un equipo muy bueno, se ha reforzado muy bien, mucho sentimiento colectivo, ha hecho una pretemporada muy buena. Tenemos que superar a ese equipo que tiene más calidad individual que el año pasado".

MÁS FRASES:

Madrid de Lopetegui: "Uno aspira a que su equipo sea perfecto, dominar todas las facetas del juego, es para lo que trabajamos. Veremos, hemos trabajado bien, tenemos un periodo importante ahora".

Supercopa de Europa: "Nos encontramos ilusionados, bien, contentos con la respuesta de los jugadores y esperanzados en hacer una gran temporada. Tenemos un estado de ánimo bueno toda la plantilla".

Penaltis: "Los penaltis no son propiedad de nadie, de, equipo. La decisión corresponde al entrenador, hay diferentes opciones, ojalá sea el único problema que tenemos".

Estreno liguero: "El Real Madrid que quiero ver es el equipo en el que creemos, un equipo solidario, ambicioso, lleno de talento, respetando a los rivales".

Calidad de la plantilla del Madrid y de la selección: "No se puede comparar, es comparar un tomate a una galleta. Son diferentes, magníficos, hechos de manera diferente. Tenemos talento suficiente para ser un gran equipo".