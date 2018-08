Vidal se sincera: ''No sé cuántos tatuajes tengo, son demasiados''

El mediocampista Arturo Vidal concedió una entrevista para el Canal del Barcelona donde confesó a que se hubiera dedicado en caso de no ser futbolista, su peculiar peinado, sus tatuajes y la obesisión que tiene ahora como azulgrana.

Vidal comenta que es mucho más que un jugador y que desde sus inicios en el fútbol ha intentado hacer una marca propia.

Arturo Vidal y su recordado insulto al Real Madrid

Peinado

''Esta cresta es acorde a mi forma de jugar y de vivir. Es para que los rivales sepan que no será fácil enfrentarse a mí''.

Tatuajes



''Mi primer tatuaje me lo hice a los 20 años, fue la cara de mi mamá. Luego empezaron a nacer mis hijos. Cada tatuaje tiene un sentimiento, cosas que pasan en la vida, los nombres de mis hermanos... Los llevo en mi cuerpo. No sé cuántos tengo, son demasiados. El último que me hice fue la bombita de la insulina que tiene mi hijo Alonso, que tiene la diabetes 1. Él quería que me lo hiciese y así lo hice porque me gusta llevar en mi cuerpo a gente con la que a veces no puedo estar''.



Profesión además de ser futbolista

''La segunda pasión más grande que tengo son los caballos. Me crié con mi padre en un barrio en el que había caballos. Mis tíos tenían caballos pero ferianos (no de carreras). Veía cómo corrían, qué hacían. Luego me metí en la hípica. Si no fuese futbolista hubiera sido jinete, quería ser jinete. Intenté miles de cosas para sacar las condiciones''.

Obsesión

''Desde que firmé con el Barcelona lo primero con lo que he soñado es con levantar la Champions''.

Familia

''Tengo tres hijos: Alonso, el mayor, Elisabetta y Emiliano. Las personas más importantes de mi vida son mi madre, mis hijos y mis hermanos''.

Música

''Me gusta más el reggaeton, este género me tiene alegre''.

Comida

Prefiero las pastas y la comida chilena.