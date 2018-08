Fabián Coito, el exOlimpia que dirigirá a Uruguay realizó su primer convocatoria

Óscar Washington Tabárez no renueva con la Federación Uruguaya de Fútbol su contrato para que siga al frente de la Selección de Uruguay y eso hace que el técnico no tenga mando en las convocatorias.

De hecho, los charrúas ya extendieron su nueva nómina para los juegos amistosos ante México y Colombia, y ante la ausencia del 'maestro', el que tomará de forma interina el combinado será el exjugador del Olimpia Fabián Coito.



Coito Machado está vinculado con la AUF desde el 2007 y es el interino hasta que se esclarezca la situación en la casa madre del fútbol uruguayo .



"Tranquilo, trabajador y ganador", así lo define la prensa uruguaya. El técnico de 51 años viene de protagonizar un aceptable papel en el Torneo de L'Alcudia con la selección Sub 20. También pasó por la Sub 15, Sub 17, y hasta una Sub 22 en sus 11 años dentro de la entidad que rige el fútbol charrúa.

Fabián Coito y su primer convocatoria como técnico de Uruguay.

Pasó por todas las etapas previas a la selección mayor. Consiguió dos títulos y en poco más de una década, nunca se fue de un torneo antes de los cuartos de final (exceptuando la Copa Mundial Sub-17 de 2013 en octavos).



Los logros deportivos no son solo lo que puede ofrecer Coito en su currículum, sino también los que tienen que ver con la construcción del futbolista. Él se encargó de formar a los jóvenes jugadores que destacan por su personalidad dentro del conjunto que manejó por años el "Maestro".



"Nosotros le damos mucha importancia al respeto hacia el compañero, hacia los funcionarios, hacia el funcionamiento del grupo, al árbitro, al rival. Y cuando en un futbolista esto no existe, difícilmente podamos mantenerlo dentro de los planteles", dijo a Referí.

En Honduras Fabián Coito es recordado por haber jugado con el Club Deportivo Olimpia en las temporadas del 1994-1995, donde dejó una muy buena impresión.