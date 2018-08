Futbolista de la Roma menosprecia llegada de Cristiano Ronaldo a Italia

Cristiano Ronaldo comienza a sentir el rigor que significa jugar en la Serie A, una de las complicadas ligas en el mundo donde el portugués debutó y no pudo hacerse presente con el gol.

El astro portugués debutó con el conjunto italiano en la victoria ante el Chievo Verona por 3-2, si bien no convirtió ninguno de los tres goles, se lo vio muy participativo.

Al día siguiente (domingo) hizo su presentación la Roma, quien viajó a Turín para derrotar por 1-0 al Torino. Tras el triunfo, el reconocido defensor Alessandro Florenzi dejó unas llamativas declaraciones en una entrevista con Sky Sports.

"No siento emoción, me emociono por otras cosas en la vida", fue lo primero que atinó a decir el jugador de 27 años tras ser consultado sobre la llegada del ex jugador del Real Madrid al fútbol italiano.

"Me gusta el fútbol, veo a la Juventus como veo cualquier otro partido. Será un rival muy fuerte como lo serán el resto de rivales. Está claro que es uno más", concluyó el futbolista de la Roma.

"I Giallorossi" es uno de los candidatos a pelear por el título en a Serie A y, al mismo tiempo, derrocar a la Juventus, quien irá por su octavo scudetto consecutivo. Ambos equipos se verán las caras el 22 de diciembre.

Esta temporada, la "Vecchia Signora" luchará por conseguir el triplete, un objetivo que se le niega desde hace 4 años, en los que consiguió la liga y la Copa nacional, pero no pudo hacerse con la Champions League.