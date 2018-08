Cristiano Ronaldo: "En Real Madrid he dejado muchos amigos, es mi familia

"Quiero ganar la Champions League con la Juve", declaró Cristiano Ronaldo, el fichaje estrella del club italiano, este miércoles en una entrevista con Dazn, nuevo difusor del campeonato de Italia y del cual viene de ser nombrado embajador.

Leer más: Thierry Henry, a un paso de dirigir en la élite mundial



"Nos vamos a concentrar en ella, con mis compañeros de equipo, pero sin que sea una obsesión, hay que ir paso a paso. Y vamos a ver qué pasa, si es este año, el siguiente o posteriormente", explicó el portugués.



"Estoy muy feliz, el equipo es fuerte y como todo el mundo sabe, la Juve es uno de los clubes más grandes del mundo", continuó el cinco veces ganador del Balón de Oro, quien debutó el sábado en la Serie A celebrando la victoria de su equipo por 3-2 en Verona ante el Chievo.



"Me he llevado una sorpresa agradable. Se entrena duro, dos veces por día. Me gusta el método de entrenamiento, la mentalidad. Es muy, muy profesional", añadió.



En relación a su traspaso este verano, Ronaldo habló de una "decisión fácil".



"Sin duda, lo que hice en el Real Madrid fue increíble. Lo gané todo y allí he dejado muchos amigos, es mi familia. Pero la Juve mostró que me quería más que a nada. Me han dado una oportunidad y estoy feliz. Quiero intentar escribir la historia con este club", aseguró CR7.

¡DISPUESTO A SALIR DEL REAL MADRID!



Dazn, que pertenece al grupo Perform, adquirió los derechos para la difusión en Italia de tres partidos de cada jornada de la Serie A, en exclusiva y en streaming. Los otros siete partidos son retransmitidos por la cadena Sky, uno de los tradicionales difusores del campeonato de Italia.