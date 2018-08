Cristiano Ronaldo lamenta haber marcado el gol de chilena a la Juventus

Cristiano Ronaldo, quien es nuevo embajador de DAZN, empresa que es denominada como el 'Netflix de los deportes', brindó una entrevista a dicho canal, donde lamentó haber hecho el gol de chilena a la Juventus en la pasada edición de la Champions League.

"Desafortunadamente marqué ese gol contra mi actual club. Pero de todas formas eso ya es pasado", dijo Ronaldo.



CR7 aseguró también que considera esa anotación ante la 'Vecchia Signora' como el mejor gol de su extensa carrera.



"En mi opinión es uno de los mejores goles de mi carrera hasta el momento. Y, por supuesto, cuando la gente empieza a aplaudirme en el estadio yo estaba como '¡Wow!'. Me sorprendió mucho porque nunca me había pasado en mi vida, así que fue un momento increíble", confesó Cristiano.



La decisión de ir a la Juventus



Cuando se le preguntó a Cristiano si la decisión de ir al equipo italiano fue algo complicado el respondió: "La decisión ha sido fácil porque la Juve es un gran equipo".



"Hay cosas en la vida que parecen escritas en el destino y en este caso ha sido así. No lo habría esperado pero ha sucedido", cerró el luso.



Cristiano espera ganar todo con la Juve y se acuerda del Real Madrid



"Lo que he hecho en el Real Madrid es histórico, he ganado todo y en ese equipo tengo muchos amigos. Mi familia vive allí pero decidirme a venir ha sido fácil", recordó Cristiano tras nueve temporadas vestido de blanco.



En cuanto a lo que espera ganar con la Juventus el luso fue claro: "Quiero hacer historia también en este club. Quiero ganar la Champions con la Juve, el 'Scudetto' y la Copa".