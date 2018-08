Gastón Sessa, el polémico portero al que tras el retiro le deformaron sus manos

Gastón Sessa uno de los mejores porteros que ha tenido la liga de Argentina pero a su vez uno de los más polémicos, ha dado a conocer cómo le han quedado sus manos después de su retiro como profesional.

En una entrevista con el programa Libero de TyC Sports de Argentina, el "Gato" pasó por el clásico ping pong de preguntas y respuestas en el que dio detalles de cómo le quedaron los meñiques por sendas fracturas.



"Me pisó un jugador de Salamanca estando en España y me hizo una fractura expuesta", relató mientras enseñaba su mano izquierda. "Ahí me operaron, supuestamente el mejor cirujano de la Isla (risas). Atajé así desde el 2004 en adelante", explicó en la entrevista hace unas semanas atrás.



El arquero estuvo en Las Palmas de España una temporada y luego siguió su carrera durante 13 años, ahí pasó por Vélez Sarsfield, Gimnasia de La Plata y Boca Unidos, entre otros.



Para mala de Sessa, no es la única marca que tiene ya que el mismo dedo de la otra mano también tuvo lesiones: "En este tengo roto el ligamento".