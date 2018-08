Pinto sobre Honduras: “Faltó gente que entendiera un poquito más”

Jorge Luis Pinto, entrenador colombiano que fracasó con Honduras en su intento de llegar al Mundial de Rusia, habla de la experiencia que vivió en nuestra tierra y hace una revelación sobre lo que encontró.

“Fue un aprendizaje bueno, grande, duro. Entregué todo lo que tenía que entregar. Faltó que la gente asimilara un poquito más... Fue una vivencia de aprendizaje”, detalló el colombiano en entrevista con el sitio Everardoherrera.com de Costa Rica.

El timonel es candidato para dirigir a los ticos en un nuevo proceso y pone en énfasis lo que consiguió con Honduras en Río de Janeiro.

“Me gustaría (regresar a Costa Rica), que la gente que tenga que definir, defina… Yo quiero hacer un trabajo bien. La madurez que me ha dado el mundial, lo de Honduras, los Juegos Olímpicos lo hace a uno estar más seguro”, confiesa don Jorge quien dice que ya habló con los federativos.

“Hace días no hablamos... Yo de alguna manera me distancié con él en ese fenómeno del contrato y la ida de Eduardo Li. Yo busqué algunas personas que me ayudaran con lo del contrato con la Federación y nadie me atendió. Al final algunos amigos como Jorge Hidalgo me atendieron... No tengo ningún problema (con Villalobos). Ahorita estoy en un momento de ser proactivo, lo negativo lo dejé, los odios no los vivo. No es borrón y cuenta nueva, es la forma de pensar hoy”.

Su forma de trabajo le generó conflictos en Costa Rica y Honduras y deja claras las cosas sobre un posible regreso a ticolandia. “Yo soy un hombre culto, no como se está interpretando... Yo soy un hombre franco, y no puteo a un jugador. El día que putee, me voy. Yo hablo con testigos, lo que pasa es que la palabra precisa, a veces duele”, señaló.