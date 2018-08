Cristiano Ronaldo es un atleta de élite, dijo ex entrenador del portugués  

Sin duda alguna, Cristiano Ronaldo, a lo largo de su carrera ha demostrado ser uno de los deportistas más disciplinados que ha existido.

Te puede interesar: Serie A: Allegri decide quién pateará los penales en la Juventus



El portugués ha dejado sorprendido a muchos entrenadores con su capacidad de entrenamiento, ese fue el caso de Giovanni Mauri quien trabajó con CR7 en el Real Madrid.



"Cristiano es un fenómeno y un atleta de nivel élite", dijo Mauri al diario italiano Tuttosport en una entrevista.



El ex entrenador, que su último trabajo fue en el Bayern Múnich con Carlo Ancelotti, mismo que lo llevo al equipo merengue aseguró que Ronaldo siempre está comprometido con tres cuestiones.



"Siempre entrena al mejor nivel posible porque su forma de trabajar está comprometida con tres cuestiones: dedicación, competitividad y actitud positiva", mencionó.



Además Mauri recomienda a los jóvenes seguir el modelo de entrenamiento de Cristiano ya que esto los hará mejores en el fútbol.



"Para mejorar el fútbol, necesitarías llevar a todos los jugadores jóvenes para observarlo en sus sesiones de entrenamiento. Lo hace todo con una sonrisa y no contra su voluntad, al contrario de ciertos muchachos en categorías aún más jóvenes", dijo el ex entrenador.



Giovanni Mauri, quien trabajo con Ancelotti en el AC Milan, Chelsea, París Saint Germain, Real Madrid y Bayern, decidió no seguirle en su nueva aventuras por Nápoles.



El ex entrenador cerró la entrevista con una frase muy contundente, "Ronaldo es el atleta más poderoso con el que ha trabajado".