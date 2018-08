En Italia: Valiente monja desafia a los Ultras de la Lazio  

Si la Serie A será noticia por el resto del año con la llegada de Cristiano Ronaldo, en Roma una monja buscará desafiar a los hinchas de la Lazio en el próximo partido.

Sor Paola, una monja italiana, se plantará frente a la afición 'lazial' en contra del acto machista de la 'Curva Nord' (como se denominan) que no permite el ingreso de las feminas a esa parte del estadio.



Paola, ferviente y conocida seguidora del conjunto romano, subrayó que resultaba "absurdo" pedir que no hubiese mujeres en las primeras diez filas del sector.



Está norma fue establecida por los hichas para rendir homenaje a Diabolik Pluto, antiguo líder de los ultras del Lazio.



La afición incluso antes del primer partido mediante unos panfletos escribieron: ""Las primeras filas las vivimos como si fueran una trinchera".



"Por eso no admitimos mujeres, esposas ni novias, y las invitamos a ubicarse a partir de la fila diez", decia en otra pancarta.



Tras la polémica que desató en los medios, la Federación Italiana de Fútbol decidió lanzar una investigación.



Sor Paola, no está dispuesta aceptar dichas 'normas' y en el próximo partido desafiara a dicha afición en busca de promover la participación de las mujeres.