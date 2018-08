Valverde: ''Cuento con Rakitic y quiero se quede en el Barcelona''

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se refirió este viernes, en confrencia prensa, al partido que disputará contra el Valladolid, el futuro de Ivan Rakitic pretendido por el PSG, su renovación y además al Real Madrid.

Preguntado por el posible interés del PSG por fichar a Rakitic, y si estaría dispuesto a venderle, Valverde fue claro. "No estamos aquí para hacer negocio con un jugador, sino para ganar partidos", indicó.

"Es un jugador fundamental para el equipo. Sus número están ahí y todos conocemos su importancia. Además, sabe cómo jugamos y está absolutamente involucrado con el club. Cuento con él y quiero que se quede, sin ninguna duda", subrayó.

Con menos vehemencia se manifestó sobre la continuidad de Rafinha Alcántara, a quien el Barcelona le está buscando una salida antes del cierre del mercado estival.

"Ya dijimos que había hecho una buena pretemporada y que es un jugador que nos puede ayudar. Como estamos en período de mercado, todos estamos sujetos a que haya alguna modificación hasta el día 31, pero lo que dije hace una semanas también sirve ahora", comentó al respecto.

Valverde finaliza contrato al final de la presente temporada, pero considera "prematuro" hablar de su renovación. "No he hablado con nadie del club sobre ello. Estamos en el mes de agosto y sabemos como van las cosas en todos los clubes. Los entrenadores vivimos día a día y la temporada es muy larga", afirmó.

También se pronunció sobre la situación del Real Madrid, aunque no cree que el eterno rival sea más débil con la marcha a la Juventus de Cristiano Ronaldo y la pérdida de la Supercopa de Europa ante el Atlético.

"Nosotros el año pasado estuvimos en una situación parecida tras perder la Supercopa de España. Parecíamos debilitados y a partir de ahí fuimos creciendo", recordó.

Por último, Valverde se mostró preocupado por el terreno de juego ante el Real Valladolid. "No voy a negar que lo tengo en la cabeza. No es normal plantar un césped cuatro días antes de jugar un partido. La experiencia me dice que, con tampoco tiempo, el césped se resiente, no esta sólido y la gente resbala y se cae. No es lo mejor para el juego".

Además del estado del terreno de juego, Valverde alertó de lo difícil que es batir a un equipo al inicio del campeonato: "Los recién ascendidos juegan, sobre todo las primeras jornadas, con la alegría y el entusiasmo que da estar en Primer División. Son equipos peligrosos", cerró.